В Подмосковье запустили производство диетического шоколада

Подмосковная кондитерская фабрика «Волшебница» на территории городского округа Люберцы запустила производство новой линейки «правильного» шоколада « Спорт ». Благодаря «чистому» составу продукт подойдет даже сладкоежкам, следящим за фигурой, и тем, кто сидит на диетах, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Линейка представлена молочным, темным и горьким шоколадом. В ассортименте также шоколад с добавками: злаками и сушеным виноградом, с морковью, тыквой и свеклой, с бананом, кокосом и яблоком. Продукция бренда «Спорт» изготавливается без добавления сахара, содержит растительный протеин высокой степени очистки и низкокалорийный сахарозаменитель природного происхождения — мальтит.

В ведомстве отмечают, что за 5 месяцев этого года объем производства кондитерских изделий на региональных фабриках составил 244,6 тысячи тонн. Это более 30% от общего объема производства в ЦФО и 14% от общероссийского объема.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.