В Подмосковье запустили автоматизированную линию по производству химии для бассейнов

Воскресенское предприятие «Транскемиел-экспресс» запустило автоматизированную линию по производству химии для бассейнов. «Транскемиел-экспресс» работает в Воскресенске с 1989 года.

«Данная линия позволила нам увеличить выпуск продукции в десять раз. Работая в одну смену, мы можем выпускать до десяти тысяч тонн продукции год. В дальнейшем мы планируем продолжить автоматизацию производства. Сейчас мы как раз прорабатываем инвестиционный проект по созданию нового производственного комплекса», — рассказал директор по маркетингу Александр Елфимов.

Техническая база предприятия включает высокие производственные мощности, склады жидкой и сухой химии, аккредитованную химическую лабораторию, большой парк спецтехники и даже собственную железнодорожную ветку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.