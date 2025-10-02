В Подмосковье запускают производство весоизмерительной техники для грузовиков

Весоизмерительная компания «Тензо-М» получила все необходимые разрешения для ввода в эксплуатацию нового производственного объекта. На предприятии инвестор запустит производство средств весового контроля грузового автотранспорта. Новый завод построен на территории подмосковного городского округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Объем инвестиций в проект АО «ВИК «Тензо-М» превысил 290 млн рублей. После запуска производства на полную мощность на предприятии будет создано 20 рабочих мест. В рамках поддержки инвестору от областного правительства был предоставлен в аренду земельный участок на льготных условиях — без проведения процедуры торгов», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Новый завод построен на земельном участке общей площадью 1,5 га. На предприятии будет производиться весовое оборудование, позволяющее автоматически измерять весогабаритные параметры в процессе движения автомобиля. Также на участке будет запущен испытательный полигон для отработки этих систем и улучшения их метрологических характеристик.

АО «ВИК «Тензо-М» работает в сфере производства измерительной техники для большегрузных автомобилей с 1990 года. Сегодня компания является одним из лидеров в России по выпуску весового оборудования разного назначения.

