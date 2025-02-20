В Подмосковье запущено производство криогранулированных штаммов для заквасок

Холдинг «СОЮЗНАБ» запустил первое в России производство криогранулированных заквасочных культур на базе подмосковной компании ООО «Зеленые линии», входящей в его состав, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Эта технология включает 8 высокоточных стадий, каждая из которых требует строгого контроля параметров, что позволяет добиться беспрецедентного качества продукции. Предприятие стало третьим в мире, освоившим эту инновационную технологию, укрепив позиции страны в области биотехнологий.

Как отмечают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в условиях импортозамещения запуск производства является значимым шагом. Криогранулированные штаммы сохраняют высокую метаболическую активность, что необходимо для создания уникальных продуктов в молочной и фармацевтической промышленности. Производственные мощности позволяют обеспечить 100% потребности отечественного рынка и осуществлять поставки за рубеж.

Холдинг «СОЮЗСНАБ», представленный с 1991 года, является российским лидером по производству и поставке сырья для всей отрасли пищевой промышленности. Уникальная технология и оборудование для ее производства разрабатывались командой биотехнологов и инженеров в течение 8 лет. В настоящее время на предприятии установлен полностью автоматизированный криогранулятор отечественного образца, превосходящий зарубежные аналоги по точности и эффективности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.