В Подмосковье запущен новый онлайн-сервис для экспортеров

Российский экспортный центр (РЭЦ) запустил новый онлайн-сервис «Экспортные ниши» на государственной цифровой платформе «Мой экспорт». На бесплатной основе он доступен отечественным компаниям, в том числе в сфере агропрома, и позволяет получить информацию о рыночных нишах для наращивания поставок продукции в зарубежные страны. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

С помощью сервиса региональные экспортеры продукции АПК могут определить наиболее перспективные страны или товарные позиции для развития поставок, узнать о ключевых игроках конкретного рынка и доли их отгрузок. Также — спрогнозировать объемы прироста экспорта в ближайшие 2-3 года как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Основные регионы будущего спроса — страны СНГ, Ближний Восток и Восточная Азия, с которыми уже развиты торговые связи.

Сервис собирает аналитические данные в интерактивном формате по конкретной рыночной нише, позволяя компаниям оценить перспективы и возможные риски, после чего принять решение в части определения направления и ассортимента поставок. Услуга уже доступна отечественным экспортерам, для этого необходимо авторизироваться на платформе «Мой экспорт» и выбрать в поиске «Экспортные ниши».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Воробьев.