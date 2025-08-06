В Подмосковье закроют 3000 алкомаркетов по новым правилам продажи

Закон о введении новых ограничений продажи спиртного в Подмосковье вступит в силу с 1 сентября. Стало известно, какие алкомаркеты будут закрывать и какие изменения стоит ожидать, сообщает 360.ru .

С сентября будут закрыты точки во дворах, которые не соответствуют новым требованиям. Лицензию на продажу алкоголя смогут получить магазины, вход у которых находится со стороны улицы и не дальше 30 метров к краю дороги. Если точка получила разрешение, то может продолжить работу до конца установленного срока.

При этом правила не затронут магазины в пристройках. Около 3000 мест будут закрыты: 1,4 тысячи точек продажи слабого алкоголя без лицензии закроются после 1 сентября и 1,5 тысячи — после завершения действия разрешения на продажу спиртного.

Не обойдут стороной новые правила и заведения общественного питания, работающих во дворах. Для таких заведений будут введены ограничения на продажу спиртного с 23:00 до 08:00, однако исключение сделали для ресторанов. Для получения лицензии теперь организации нужно иметь уставной капитал размером в один миллион рублей вместо 500 тысяч.

«Эта мера направлена на борьбу с псевдокафе, которые для вида ставят несколько столов, а, по сути, торгуют алкоголем ночью в обход закона <…> Такая мера принята для того, чтобы убрать торговлю спиртным из дворов, поскольку она вызывает большое беспокойство у жителей», — заявил председатель Мособлдумы Брынцалов.

По его мнению, данная мера создана не для ограничения предпринимательской деятельности. Организации смогут продолжить свою работу, если будут соблюдать закон и учитывать интересы граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.