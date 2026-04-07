В Подмосковье за неделю выставили на торги 145 объектов

Комитет по конкурентной политике Московской области с 30 марта по 6 апреля 2026 года выставил на торги 145 объектов недвижимости и земельных участков в Подмосковье, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

На торги выставили 58 земельных участков в аренду и 79 — на продажу. Также инвесторам предложили одно нежилое помещение в аренду, три — на продажу, три лота по продаже земельных участков со зданиями и один лот на заключение договора водопользования.

Участки для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства подходят для возведения частного дома. В муниципальном округе Луховицы продается участок площадью более 5 соток в городе Луховицы с начальной ценой 349 971,84 рубля. В Можайском муниципальном округе в деревне Поздняково можно арендовать 22 сотки под ЛПХ сроком на 13,2 года. Начальная цена аренды составляет 76 354,58 рубля в год.

Для бизнеса также доступны предложения. В муниципальном округе Луховицы в центре села Ловцы продаются два объекта с земельным участком, а в округе Чехов на торги выставлен участок под объекты дорожного сервиса. Все процедуры проходят в электронной форме. Подобрать лот можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Для участия требуется усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.