В Подмосковье за неделю провели 111 земельных аукционов

В Московской области с 2 по 6 марта 2026 года состоялось 111 аукционов по земельно-имущественным торгам. В них приняли участие 297 претендентов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Среднее число участников на одну процедуру составило 4,5 человека. Отдельные лоты вызвали повышенный интерес. Так, за земельный участок под ИЖС в городском округе Истра боролись 24 участника.

Победителем торгов становится участник, предложивший наивысшую цену. Если к аукциону допускается только один претендент, он может приобрести лот по минимальной стоимости.

Ознакомиться с объектами, выставленными на торги в Подмосковье, можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ. Подборки актуальных лотов и информацию о порядке участия также публикуют в телеграм-канале комитета @konkurenTEAM и на странице ведомства в мессенджере МАХ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.