В Подмосковье за неделю провели 100 земельных аукционов

Сто земельно-имущественных аукционов прошло в Московской области с 16 по 23 марта 2026 года. В торгах участвовали 219 претендентов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В среднем на один лот приходилось 2,2 участника. При этом отдельные объекты вызвали повышенный интерес. Так, за право приобрести земельный участок под ИЖС в Пушкинском городском округе боролись 24 человека.

Победителем аукциона становится участник, предложивший наивысшую цену. Если к торгам допускается только один претендент, он может приобрести лот по минимальной установленной стоимости.

Информация о выставленных объектах размещается на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ. Кроме того, актуальные предложения и разъяснения по участию в процедурах публикуются в телеграм-канале комитета @konkurenTEAM.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.