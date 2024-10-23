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В Подмосковье за 8 месяцев выпустили более 42 тыс тонн майонеза

За 8 месяцев предприятия Московской области произвели 42,4 тыс. тонны майонеза. На долю подмосковных производителей приходится более 32% в Центральном федеральном округе и свыше 8% от общероссийского объема. В ассортименте майонез провансаль классический, оливковый, с лимонным соком, на перепелином яйце, вегетарианский. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В Подмосковье объем производства майонеза за 8 месяцев с начала года увеличился на 9% к аналогичному периоду прошлого года.

Крупнейшими подмосковными производителями являются ООО ПК «Ильинское 95» в городском округе Щелково, где выпускают майонез под торговыми марками «Родной край», «Gudberg». ООО «Ногинский Пищевой Комбинат» производит майонез брендов «Марианна», «Оскар», «Solio». ООО ПК «Тогрус» в городском округе Домодедово — майонез и майонезные соусы марки «Торгус».

Майонез — популярный ингредиент для большого разнообразия блюд. Соус состоит из растительного масла, яичных желтков с добавлением лимонного сока или уксуса, различных специй и добавок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.