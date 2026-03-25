В Подмосковье выставили на торги 159 объектов за неделю марта

Комитет по конкурентной политике Московской области с 16 по 23 марта 2026 года выставил на торги 159 объектов недвижимости, включая земельные участки и нежилые помещения. Предложения доступны для жителей и бизнеса в разных округах региона, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства подходят для возведения частных домов. В городском округе Ступино продается участок площадью 8 соток в поселке Новоселки с начальной ценой 534 547,35 рубля. В муниципальном округе Истра можно арендовать участок площадью 20 соток в деревне Шапково для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная стоимость аренды составляет 300 000 рублей в год.

Для бизнеса также предусмотрены предложения. В Ступине сдается в аренду участок под склад, в Рузском муниципальном округе — участок под стоянку транспортных средств.

Торги проходят в электронной форме. Победителем аукциона становится участник, предложивший наибольшую цену. Выбрать объект можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области. Для участия необходима усиленная квалифицированная электронная подпись, которую можно получить в аккредитованных удостоверяющих центрах.

Обзоры законодательства и инструкции по участию в земельно-имущественных торгах публикуются в телеграм-канале комитета. Также информация размещается в национальном мессенджере МАХ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.