В Подмосковье выручка малых техкомпаний выросла на 20%

Выручка малых технологических компаний в Московской области в 2025 году превысила 55 млрд рублей, увеличившись более чем на 20% по сравнению с 2024 годом. О динамике сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

По словам Екатерины Зиновьевой, малые технологические компании остаются драйвером развития высокотехнологичных направлений в регионе. Многие из них обладают значительным производственным и научным потенциалом, а поддержка на старте и в период становления формирует основу для дальнейшего роста и масштабирования решений.

«Малые технологические компании – это двигатель развития высокотехнологичных направлений. Многие из них имеют колоссальный производственный и научный потенциал, и поддержка, оказанная им на старте и в процессе становления, во многом закладывает базу для их дальнейшей работы и открывает возможность для постановки их решений в масштабное производство», — отметила зампред Зиновьева.

Статус малой технологической компании уже имеют более 270 предприятий Подмосковья. Почти 600 компаний региона могут претендовать на включение в реестр МТК Минэкономразвития РФ и получение федеральных мер поддержки. Около 100 из них уже соответствуют установленным требованиям.

В Московской области также планируют ввести налоговые льготы для МТК. Для них установят пониженную региональную часть ставки налога на прибыль. Предполагается, что мера начнет действовать в 2026 году и сохранится до 1 января 2031 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на Съезде министров экономики субъектов РФ заявил о важности поддержки президента и федерального правительства. По его словам, именно она позволяет развивать экономику региона.

«Сегодня мы понимаем, что привлечение и малого, и высокотехнологичного крупного бизнеса всегда легче, когда инвестор приходит на все готовое. Это и дороги, и то, что позволяет ему буквально в одно касание начать строить свое производство или просто заехать в уже готовое помещение в формате «Лайт Индастриал». Все эти решения, которые были приняты правительством РФ при поддержке нашего президента, очень важны. Видим, что они работают и приносят результат», — заявил Воробьев.