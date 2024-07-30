В Подмосковье выросло производство одежды и текстильных изделий

Предприятия Московской области увеличили выпуск одежды и текстильных изделий. Так, за шесть месяцев 2024 года производство одежды выросло в годовом исчислении на 16,3%, а выпуск текстильных изделий на 25,4%, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста Подмосковья.

«На фоне общего роста в сегменте текстильных изделий, объем производства предприятий, специализирующихся на отделке тканей и текстильных изделий, в первом полугодии увеличился почти в 1,5 раза — на 49,8%, а выпуск прочих текстильных изделий — вырос в годовом исчислении без малого на треть, прибавив 27,9%», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Нарастили по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объемы производства и предприятия, выпускающие одежду. Без учета одежды из меха, производство одежды выросло почти на 22%, также на 10% в годовом исчислении увеличилось производство вязаных и трикотажных изделий и одежды.

Узнать больше о промышленности Московской области можно в Telegram-канале Мининвест Подмосковья, а все о поддержке бизнеса региона размещено на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.