В Подмосковье выросло производство медоборудования более чем на 40%

В январе–августе текущего года в Московской области выросло производство медицинского оборудования и лекарственных средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«За восемь месяцев этого года производство медицинских инструментов и оборудования в Подмосковье выросло на 41,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Кроме того, в регионе увеличено производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — рост составил более 23%», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред также добавила, что в январе–августе этого года в Подмосковье на 19,8% выросло производство фармацевтических субстанций.

Она отметила, что проекты, реализуемые в регионе в сфере фармацевтики и медицины, направлены на обеспечение технологического суверенитета страны.

Больше о промышленности Московской области можно узнать в Telegram-канале Мининвест Подмосковья. Подробнее о мерах поддержки бизнеса региона можно узнать на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.