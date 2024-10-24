В Подмосковье выросли объемы выпуска хлебцев, сухарей и гренок на 9%

Объем производства хлебцев хрустящих, сухарей и гренок за 8 месяцев с начала года составил 36,4 тысячи тонн, что на 9,7% превышает показатель прошлого года — 33,2 тысячи тонны. Региональные производители выпускают более 27% от общего объема хлебцев хрустящих и аналогичных обжаренных продуктов в ЦФО и свыше 14% от общероссийского объема, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Цельнозерновые хлебцы производятся из муки, полученной из цельного зерна, являясь источником клетчатки, витаминов группы B и минералов, что делает их отличной альтернативой для полезного перекуса. Гренки и сухари — один из вариантов снеков, либо дополнение к основным блюдам: супам или салатам.

В Подмосковье действуют несколько крупных предприятий. ООО «Раменский кондитерский комбинат» производит хлебные палочки «GRISSINI» с добавлением специй, семенами тыквы, подсолнечника, а также хлебцы цельнозерновые «Backer House». В ассортименте продукции ОАО «Хлебпром» — полезные чипсы «Корнерсы», детские мини-хлебцы из злаков, натуральные цельнозерновые хлебцы. ООО «Компания Гренковъ» выпускает гренки с широким выбором вкусов: томатами, сыром, чесноком и другими.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.