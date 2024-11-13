В Подмосковье выпустили первые инсулиновые помпы для больных сахарным диабетом

Компания «Диаконт», специализирующаяся на производстве изделий для больных сахарным диабетом, выпустила первую партию инсулиновых помп. Устройства уже отправили на проведение клинических испытаний, а уже в январе 2025 года устройства поступят в лечебные учреждения и аптечные сети по всей России. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Инсулиновые помпы, производство которых запустили в городском округе Королев, предназначены в первую очередь для детей, больных инсулин-зависимым сахарным диабетом. Также на предприятии производят тест-полоски и глюкометры для определения уровня сахара в крови. Общий объем инвестиций компании в реализацию масштабного проекта по запуску производства медизделий для больных сахарным диабетом оценивается в 1 млрд рублей. На текущий момент у подмосковного предприятия свыше 800 госконтрактов с больницами, поликлиниками, лечебно-профилактическими учреждениями по всей стране», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Инсулиновая помпа в первую очередь предназначена для детей с сахарным диабетом. Устройство позволяет вести обычный образ жизни. Патч-помпа имеет минимальные размеры и весит всего 23 грамма. Программное обеспечение устройства включает множество режимов подачи инсулина и управляется с помощью программы, установленной на мобильном телефоне.

Помпа может работать вместе с системой непрерывного мониторинга глюкозы, создавая замкнутую систему саморегулирования глюкозы или — искусственную поджелудочную железу. Система непрерывного мониторинга глюкозы определяет глюкозу в межклеточной жидкости каждые 3 минуты и передает это значение в программу управления помпой.

Программа, созданная на основе искусственного интеллекта, управляет работой помпы таким образом, чтобы сахар в крови пациента находился в рамках нормогликемии: 4,0-6,1ммоль/л.

«Сейчас наша компания работает над масштабированием производства инсулиновой помпы и расходных материалов к ней — резервуаров для инсулина и катетеров. К концу 2025 года мы рассчитываем производить до 10 тыс. инсулиновых помп. Помимо инсулиновых помп и расходных материалов к ней, в Королеве мы производим тест-полоски и несколько видов глюкометров», — говорит генеральный директор компании «Диаконт» Петр Шишко.

Глюкометр Diacont для домашнего пользования выпускается с функцией Bluetooth, в том числе используемой для экспорта данных в систему ЕМИАС, которая сразу передает лечащему врачу данные для принятия оперативных решений по корректировке терапии.

«Вторая модель глюкометра — Diacont Compact, он удобен для использования в дороге, на работе, в школе. Третий — Diacont Voice, это «говорящий» прибор для пожилых людей, у которых есть проблемы со зрением. Сейчас производственные мощности нашей компании позволяют в год выпускать до 300 тыс. глюкометров и не менее 5 млн упаковок тест-полосок», — сказал Шишко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.