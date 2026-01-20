В Подмосковье выпустили первую в России алюминиевую банку с минимальным углеродным следом

Наро-фоминский завод компании «Арнест Упаковочные Решения» произвел первую в России алюминиевую банку для напитков с рекордно низким углеродным следом в партнерстве с компаниями «РУСАЛ» и «Напитки Вместе» в июне 2025 года, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Наро-фоминский завод «Арнест Упаковочные Решения» совместно с компаниями «РУСАЛ» и «Напитки Вместе» выпустил первую алюминиевую банку для напитков с рекордно низким углеродным следом. Проект реализуется в рамках партнерства по развитию экономики замкнутого цикла, соглашение о котором было подписано на ПМЭФ-2025 с участием X5 Group.

В июне 2025 года на рынок поступила первая партия банок, для которой компания «Напитки Вместе» разработала новый вкус безалкогольного энергетика VOLT Energy – киви-фейхоа. Для производства использовались инновационные алюминиевые слитки «РУСАЛ» с углеродным следом менее 3 т CO₂ на тонну алюминия, что стало минимальным показателем для компании.

В производстве применили вторичное сырье (64%), алюминий ALLOW INERTA по технологии инертного анода (10,5%) и стандартный первичный алюминий. Благодаря этому 75% банки состоит из переработанного и низкоуглеродного алюминия, что способствует снижению выбросов CO₂ и энергопотребления.

Инвестиции в новую производственную линию составили более 1,4 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей предоставил Фонд развития промышленности РФ в виде льготного займа. Продукт отмечен значком «Низкоуглеродная упаковка» и доступен эксклюзивно в сети «Пятерочка».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.