В Подмосковье выпуск колбасных изделий превысил 170 тыс тонн за 8 месяцев

В 2024 году объем производства колбасных изделий в Московской области составил 171,9 тыс. тонн. Подмосковные производители изготавливают более 21% данного вида товаров в сравнении с другими предприятиями Центрального федерального округа, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Кроме того, на долю региона приходится свыше 10% продукции, представленной на текущий момент на российском рынке.

Крупными производителями в Подмосковье являются завод-робот по производству сырокопченых колбас АО «Черкизово-Кашира», который выпускает до 100 тонн колбасы в сутки, при этом использует сырье с собственных ферм. ООО МПЗ «Ремит» в городском округе Подольск предлагает потребителям широкий ассортимент продукции колбас, деликатесов, снеков. В числе крупных производителей также ООО МПЗ «Мясницкий ряд» в Одинцово и АО «Мясокомбинат Клинский».

Все предприятия оснащены современным технологичным оборудованием, продукция проходит проверки качества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.