В Подмосковье выбрали лучших женщин агропромышленного комплекса

В Московской области подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Женщины в АПК». Победительницы представят регион на федеральном уровне осенью 2026 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Региональный этап конкурса прошел в четырех номинациях: «Превосходящая звезда» для стартапов, «Суперженщина» для руководителей предприятий, «Кто, если не я?» для социальных инициатив и «Есть женщины в русских селеньях» для проектов на селе. Участницы из разных округов представили инициативы от высокотехнологичных тепличных хозяйств до создания уникальных продуктов питания.

В номинации «Превосходящая звезда» победила Любовь Бочарова, директор по стратегическому развитию и организационной эффективности ГК «ВИК» из Люберец. Под ее руководством работают 92 сотрудника. В компании внедрили цифровую систему хранения данных о взаимодействии с хозяйствами и собственные методы определения чувствительности микроорганизмов к ветеринарным препаратам с автоматизированной обработкой результатов. Второе место заняла Екатерина Киртока, глава КФХ «Екатерининские сады» из Коломенского округа. В хозяйстве на 170 гектарах заложен крупнейший в регионе вишневый сад, также выращивают черную смородину.

В номинации «Есть женщины в русских селеньях» первое место получила Татьяна Еремкина, исполнительный директор КФХ «Еремино поле» из Щелкова. В хозяйстве работают 50 человек. В 2023–2025 годах здесь запустили завод «Фермерские колбасы Подмосковья» мощностью более 300 тонн продукции в месяц. Второе место присудили Анастасии Нестеровой, главе КФХ «УнасФерма» из Орехово-Зуевского округа. В хозяйстве с 13 сотрудниками разводят крупный и мелкий рогатый скот, птицу и кроликов, производят фермерскую продукцию.

Победительницы регионального этапа представят Подмосковье на всероссийском финале. Итоги конкурса подведут на выставке «Золотая осень — 2026», которая пройдет с 7 по 10 октября в Тимирязев Центре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.