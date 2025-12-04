В Подмосковье вводят штрафы для ИП и самозанятых за незаконные ярмарки и НТО

В Подмосковье активно продолжается трансформация торговой сферы, главная цель которой — ликвидировать незаконные торговые объекты, размещенные с нарушениями действующего законодательства. В рамках заседания Мособлдумы принят проект закона о внесении изменений в Кодекс Московской области об административных правонарушениях. Он направлен на регулирование деятельности индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которые организуют ярмарки и размещают нестационарные торговые объекты (НТО). Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Сейчас в КоАП Московской области предусмотрены штрафы за нарушения при организации ярмарок и размещении НТО вне утвержденной схемы только для должностных лиц и организаций. Однако мы видим, что почти половина ярмарок и 70% НТО работают при участии ИП и самозанятых, и сегодня их невозможно привлечь к ответственности. В итоге значительная часть участников рынка фактически не попадает под действие существующих норм. Новый закон устанавливает для них единые и понятные правила», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве уточнили, что проектом закона вводятся штрафы для индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тысяч рублей за нарушение правил организации ярмарок или размещение НТО не по утвержденной схеме. Для самозанятых — штрафы от 2,5 до 5 тысяч рублей за нарушение требований при размещении НТО.

Принятие закона позволит упорядочить размещение ярмарок и торговых объектов и обеспечить равные условия для предпринимателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.