В Подмосковье введено в оборот 4,9 тыс га неиспользуемых земель

В Московской области продолжается кампания по вовлечению в сельскохозяйственный оборот ранее неиспользуемых земель. Особое внимание уделяется земельным участкам, которые находились в залежном состоянии в течение более 5 лет, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В регионе с начала года в сельскохозяйственный оборот было введено 4,9 тысячи гектаров земель, неиспользуемых по целевому назначению более 5 лет. Так, среди сельхозтоваропроизводителей лидером по вовлечению в оборот по итогам прошлой недели стало предприятие ООО «РусМилк» — введено 69,6 гектара в городском округе Воскресенск.

В настоящее время поголовье крупного рогатого скота, который содержится в ООО «РусМилк», насчитывает 6 869 голов, в том числе 2 940 коров, валовое производства молока за прошлый год составило более 22 тысяч тонн. Предприятие является действующим получателем мер государственной поддержки. В этом году ООО «РусМилк» получило субсидию на поддержку племенного животноводства, в прошлом году — на производство молока, в 2022 году — на проведение агротехнологических работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.