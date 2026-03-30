В Подмосковье ветераны СВО посетили завод в Одинцовском округе

Экскурсию на предприятие «Зенит Ритейл Солюшнс» в поселке Малые Вяземы Одинцовского округа провели для ветеранов специальной военной операции 27 марта в рамках проекта «Промышленный туризм». Участникам показали производство и рассказали о возможностях трудоустройства, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Ветераны СВО посетили производственные цеха компании «Зенит Ритейл Солюшнс», выпускающей торговое оборудование. Представители предприятия рассказали о технологических процессах и условиях работы, а также презентовали вакансии для тех, кто планирует начать новую карьеру после завершения военной службы.

На заводе адаптируют рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Компания готова принимать сотрудников без опыта и обучать их непосредственно на производстве.

Инициативу проводить экскурсии для участников спецоперации в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» ранее выдвинуло правительство Подмосковья. Предприятия Московской области поддержали предложение и выразили готовность участвовать в проекте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <...> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.