В Подмосковье в этом году запустят 16 крупных инвестпроектов в сфере АПК

На территории 13 горокругов Подмосковья планируется завершить реализацию 16 инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию и модернизацию объектов АПК разной направленности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Общий объем инвестиций в проекты составит более 19 млрд рублей. С начала года уже введено в эксплуатацию три из них: в Истре, Солнечногорске и Луховицах. В ходе реализации будет создано порядка 1 500 новых рабочих мест, увеличены производственные мощности и сделан новый шаг на пути к импортозамещению», — сообщил зампредседателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Компания «Деловое партнерство» в Подольске запустит производство кондитерской продукции, снеков, орехов, сухофруктов и ингредиентов для молочной промышленности.

В Богородском округе «Сектор» построит завод по производству готовых блюд.

На территории Ленинского округа будет запущено производство сыров и молочной продукции «Рота-Агро» общей мощностью 6 тонн сыра в сутки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.