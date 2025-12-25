В Подмосковье в 2026 году расширят меры поддержки малого агробизнеса

В 2026 году в Московской области введут новые гранты и субсидии для фермеров и сельхозкооперативов, а меры поддержки малого агробизнеса объединят в отдельный федеральный проект, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Московской области расширят меры поддержки фермерских хозяйств и сельскохозяйственной кооперации. Об этом сообщили на форуме, прошедшем 23 декабря в Пушкинском городском округе. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Людмила Лисятникова отметила, что в 2026 году поддержку малых форм хозяйствования выделят в отдельный федеральный проект «Развитие малого агробизнеса». Все меры будут объединены по приоритетным направлениям: развитие фермерских хозяйств, сельский туризм, поддержка кооперации и инфраструктуры сбыта.

В регионе действует около 800 крестьянских фермерских хозяйств, работающих в разных сферах сельского хозяйства. Среди ключевых инструментов поддержки — гранты на развитие фермерских хозяйств до 30 миллионов рублей, субсидии с возмещением до 60% затрат, поддержка сельского туризма и возобновление грантов для сельскохозяйственных кооперативов до 70 миллионов рублей. В 2026 году появится грант «Агромотиватор» для фермеров, созданных участниками СВО.

Фермерам также доступна консультационная поддержка через центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Вся информация о мерах поддержки размещена на портале «Мой АПК». На форуме наградили лучших представителей отрасли за вклад в развитие агропромышленного комплекса региона. Поддержка фермерства остается одним из приоритетов аграрной политики Подмосковья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.