сегодня в 13:56

В Подмосковье в 2025 году зарегистрировали более 240 тыс новых самозанятых

В 2025 году в Подмосковье зарегистрировали около 244,5 тысячи новых самозанятых, общее число самозанятых в регионе достигло 1,1 млн, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

По итогам 2025 года в Московской области зарегистрировано порядка 1,1 млн самозанятых. Об этом сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

За год в регионе появилось 244,5 тыс. новых самозанятых, что на 50 тысяч больше, чем в 2024 году. По словам Екатерины Зиновьевой, это свидетельствует о растущей популярности статуса самозанятого среди предпринимателей.

Самозанятые Подмосковья работают в сферах ремонта, пассажирских и грузовых перевозок, информационных технологий, бьюти-услуг, информационных сервисов и других направлениях.

Информацию о мерах поддержки самозанятых можно найти на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.