В Подмосковье в 2025 году собрали более 62 тыс тонн свеклы

Аграрии Московской области в 2025 году собрали 62 273 тонны свеклы, что почти на 6 тыс тонн больше показателя прошлого года. Рост обеспечили меры господдержки и внедрение современных агротехнологий, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

25 марта отмечается День свеклы. В Подмосковье эта культура занимает важное место в агросекторе благодаря неприхотливости и адаптации к климату региона. Свекла востребована в кулинарии и пищевой промышленности, а также используется как натуральный краситель.

В 2025 году валовой сбор составил 62 273 тонны, что на 5 956 тонн больше, чем в 2024 году. В ведомстве связывают рост с комплексной поддержкой сельхозпроизводителей и применением современных агротехнологий. Высокий спрос подтверждают и розничные продажи: только за февраль жители региона приобрели более 5 484 тонн столовых корнеплодов.

В министерстве отмечают, что в области выстроен полный цикл производства — от селекции и семеноводства до поставок в торговые сети. В частности, ООО «Агрофирма Поиск» создает отечественные сорта и гибриды, адаптированные к местным условиям, что способствует стабильному повышению урожайности.

К Дню свеклы специалисты также напомнили о традиционном способе приготовления борща. Для насыщенного бульона говядину на кости рекомендуют варить не менее 2–2,5 часов, а овощи запекать целиком в фольге около часа. Для сохранения цвета и вкуса в зажарку советуют добавить немного уксуса, лимонного сока и сахара, после чего дать блюду настояться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.