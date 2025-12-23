В Подмосковье в 2025 году открыли более 1 300 кафе и провели свыше 1 900 ярмарок

В 2025 году в Московской области открыли 1 367 новых предприятий общественного питания и организовали более 1 900 ярмарок, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Московской области подвели итоги развития потребительского рынка и торговой инфраструктуры за 2025 год. В регионе появилось 1 367 новых предприятий общественного питания, а общая площадь новых торговых объектов превысила 137 тысяч квадратных метров. Благодаря этому в торговле и общепите создали более 10,6 тысячи рабочих мест.

Лидерами по вводу новых торговых площадей стали Балашиха — 26,7 тысячи квадратных метров, Истра — 18,4 тысячи, Домодедово — 13,9 тысячи и Красногорск — 11,1 тысячи квадратных метров. В области открылись современные торговые центры, сетевые супермаркеты и специализированные магазины.

Важную роль в обеспечении жителей свежей продукцией сыграли ярмарки. За год в Подмосковье организовали более 1 900 площадок, где фермеры со всей России представили свою продукцию. Адреса и расписание ярмарок доступны на интерактивной карте портала «Мой АПК».

В министерстве подчеркнули, что развитие торговой и социальной инфраструктуры повышает качество жизни, обеспечивает доступность товаров и поддерживает местных производителей. Работа по развитию потребительского рынка будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что четверть валового регионального продукта Подмосковья составляет торговля, при этом на территории региона работают крупные компании.

«В Подмосковье во все времена заметную долю занимала торговля. <…> Сегодня все ведущие компании, в том числе маркетплейсы, находятся у нас. Мы занимаемся экономикой, делаем роуд-шоу, приглашаем инвесторов», — заявил Воробьев.