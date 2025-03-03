В Подмосковье увеличился сектор металообработки

В январе 2025 года производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, в Подмосковье выросло более чем на 27% показателей января 2024 года. Этот производственный сектор показал наибольший рост среди других отраслей обрабатывающей промышленности региона в первом месяце 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Металлообработка Московской области продолжает расти опережающими темпами. В прошлом году этот сектор стал самым быстрорастущим в регионе. В этом году он также сохраняет лидерство по темпам роста — за январь 2025 года этот сектор промышленности вырос на 27,3%. Учитывая, что на долю предприятий, занятых в этой сфере, приходится более 15% подмосковной промышленности и сектор является одним из крупнейших в регионе, его рост положительно отразится на общих макроэкономических показателях Подмосковья», — подчеркнула заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она также отметила, что в январе 2025 года еще три сектора подмосковной промышленности выросли более чем на 20%. Так, рост на 24,9% была зафиксирована в секторе ремонта и монтажа машин и оборудования. Металлургическое производство выросло на 21,4%, а производство прочих готовых изделий — на 20,4%.

Общий рост обрабатывающего производства Московской области в январе 2025 года по сравнению с январем 2024 года составил 6,2%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.