В Подмосковье увеличился объем инвестиций в основной капитал

По итогам 2024 года объем инвестиций в основной капитал Московской области увеличился и превысил отметку в 1,8 трлн рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«В прошлом году в Подмосковье сохранилась тенденция роста объема инвестиций в основной капитал. По итогам 2024 года этот показатель составил 1 трлн 820 млрд рублей. За последнюю пятилетку этот показатель в номинальном выражении вырос почти на 80%», — подчеркнула заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред также отметила, что Подмосковье обеспечивает 4,6% общего объема инвестиций в основной капитал по России.

Как напомнили в пресс-службе Мининвеста Московской области, в 2023 году объем инвестиций в основной капитал региона составил 1,65 трлн рублей.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.