В Подмосковье увеличилось производство оборудования

В Московской области за семь месяцев 2024 года выросло производство различного оборудования. Восходящей динамикой отметились производства электрического, оптического и другого оборудования, рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Так, производство коммуникационного оборудования за отчетный период увеличилось на 19,5%, производство оптических приборов, фото- и кинооборудования выросло почти в 4 раза. В натуральном выражении этот показатель превысил отметку в 20 млрд рублей. Выпуск электрического оборудования вырос на 18%, составив 83,6 млрд рублей в натуральном выражении», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Производство продукции в сегменте компьютеров и периферийного оборудования увеличилось более чем на 13,3%, выпуск электрических ламп и осветительного оборудования — на 13%. При этом почти на 80% выросло производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов.

Подробнее о мерах поддержки бизнеса региона можно узнать на Инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.