В Подмосковье увеличат колличество участников федерального проекта

Компания «ДжиЭрСи» из подмосковного Щелково присоединилась к участию в федеральном проекте «Производительность труда». Федеральный проект реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«ДжиЭрСи» работает в Подмосковье уже 20 лет. Основным направлением деятельности компании производит и ремонтирует промышленное оборудование и спецтехнику, а также оказывает услуги выездной металлообработки.

На предприятии состоялось стартовое совещание при участии специалистов Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области. В ходе мероприятия был определен пилотный поток — процесс ремонта тел вращения (валы). Рабочая группа поставила перед собой задачу сократить время протекания процесса на 10%, уменьшить незавершенное производство на 15%, а также увеличить выработку на рабочих местах на 10%.

После завершения пилотного проекта компания сможет тиражировать полученный опыт по внедрению инструментов бережливого производства на других производственных участках.

Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда» необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Больше о поддержке подмосковного бизнеса можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.