В Подмосковье уточнили порядок перевода сельхозземель в иные категории

В региональном парламенте сообщили, что в апреле 2025 года был принят федеральный закон, защищающий земли сельскохозяйственного назначения. Он подразумевал использование нового механизма «двух ключей» при принятии субъектом РФ решения о переводе в другую категорию.

Это по-прежнему остается прерогативой регионов, однако теперь для этого требуется согласование Минсельхоза России. Также вводится полный запрет на перевод особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий в иные категории.

Принятым законом Мособлдумы вносятся соответствующие изменения в региональное законодательство, чтобы привести их в соответствие с федеральным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.

