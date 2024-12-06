В Подмосковье уточнили параметры бюджета на 2024 г и на плановый период 2025–2026 гг

Основные параметры бюджета Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов скорректированы с учетом динамики поступления доходов и необходимости уточнения и приоритизации расходов бюджета. О том, как изменился главный финансовый документ региона, рассказали в министерстве экономики и финансов Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Доходы бюджета в 2024 году утверждены в объеме 1 121 млрд рублей с ростом на 50 млрд рублей. Расходы уменьшены на 21 млрд рублей до 1 135 млрд рублей. Дефицит бюджета снижен на 71 млрд рублей и составит 14 млрд рублей.

Общий объем налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета на 2024 год прогнозируется на уровне 1 008 млрд рублей, с ростом к ранее утвержденным показателям на 39,3 млрд рублей.

Увеличены доходы по налогу на доходы физических лиц — на 50 млрд рублей до 387 млрд рублей; доходы от размещения средств бюджета — на 6 млрд рублей до 15 млрд рублей; по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, — на 3,4 млрд рублей до 53,3 млрд рублей; акцизы на нефтепродукты — на 2 млрд рублей до 33,4 млрд рублей. Уменьшены поступления по налогу на прибыль организаций — на 21 млрд рублей до 365 млрд рублей, акцизы на алкогольную продукцию — на 4 млрд рублей до 35 млрд рублей.

В расходной части бюджета уточнены параметры 19 государственных программ Московской области. Общий объем программных расходов составит 1 083 млрд рублей, что на 50 млрд рублей превысит плановые назначения.

Наиболее крупные изменения сложились по мероприятиям государственных программ «Здравоохранение Подмосковья» — на 21 млрд рублей до 189 млрд рублей, «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» — на 14 млрд рублей до 173 млрд рублей, «Социальная защита населения Московской области» — на 8,6 млрд рублей до 151 млрд рублей, «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» — на 6 млрд рублей до 52 млрд рублей.

Государственный долг уменьшен на 76 млрд рублей до 244 млрд рублей и составит 24% к собственным доходам бюджета. В его структуре бюджетные кредиты превысят 80%.

В Московской области за осуществление исполнительно-распорядительной деятельности в экономике, стратегическом планировании, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах отвечает министерство экономики и финансов. Подмосковье сохранило лидирующие позиции по открытости бюджетных данных. Оно получило максимальное количество баллов по 10 направлениям. Рейтинг ежегодно составляется НИФИ по заказу Минфина РФ и показывает уровень прозрачности региональных бюджетов для граждан. Подмосковье удерживает лидерство в этом рейтинге с 2015 года.



Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.