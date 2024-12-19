В Подмосковье усилили меры налоговой поддержки

В Подмосковье приняли ряд изменений в части льготного налогообложения. Соответствующие решения были приняты для установления новых и «донастройки» действующих мер поддержки бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономики и финансов Московской области.

В статье 26.42 закона о льготном налогообложении в Московской области расширили категорию налогоплательщиков, имеющих право на освобождение от уплаты налога на имущество организаций. Теперь воспользоваться этой мерой поддержки могут организации, осуществляющие деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика, на балансе которых учтены жилые помещения и (или) апартаменты. Из условий предоставления льготы исключены требования о доле выручки «70% в общих доходах по виду деятельности» и целевом расходовании высвободившихся средств, а также уточнены сроки начала применения льготы и минимального срока нахождения объектов в найме/аренде.

Кроме того, организации, управляющие закрытыми паевыми инвестиционными фондами, смогут получить льготу по налогу на имущество в отношении жилых помещений и апартаментов, включенных в состав таких фондов и предоставленных физическим лицам в найм (аренду) для проживания. Размер льготы составит 95%, при расчете налога от кадастровой стоимости, и 93%, при расчете налога от среднегодовой стоимости.

Организации, основным видом экономической деятельности которых является осуществление регулярных перевозок пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении по регулируемым тарифам по маршрутам регулярных перевозок на основании государственных (муниципальных) контрактов освобождены от уплаты транспортного налога в отношении автобусов, используемых для регулярных перевозок пассажиров.

Также установлена новая льгота в виде освобождения от уплаты налога на имущество в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения ресурсоснабжающим организациям, а также организациям, заключившим концессионное соглашение, одной из сторон которого является Московская область или муниципальное образование, в отношении указанных объектов.

Воспользоваться этими льготами смогут порядка 280 налогоплательщиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.