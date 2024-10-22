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В Подмосковье урожай кукурузы на зерно превысил 7 тыс тонн

На текущий момент аграрии Подмосковья убрали кукурузу на зерно с площади 800 га. Валовый сбор на сегодняшний день составляет 7,7 тыс. тонн. В этом году средняя урожайность данного вида культуры составляет 9,51 т на га. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В регионе сбор кукурузы на зерно начинается в конце сентября и проходит до первых заморозков.

Уборку кукурузы проводят специальными комбайнами в период ее спелости. Происходит это двумя способами — срезкой початков или обмолачиванием зерна.

Стадии зрелости кукурузы бывает три: молочная — белое и сочное зерно, восковая — зерно затвердело, но еще сырое и биологическая — зерно становится желто-оранжевым и очень твердым.

Сбор кукурузы «на зерно» и на корм скоту и птице осуществляют на стадии биологической зрелости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.