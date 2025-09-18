В Подмосковье упростили процесс продажи сельскохозяйственных участков

Мособлдума внесла изменения в закон, согласно которому в Подмосковье упрощается порядок извещения областного правительства о продаже земельных участков сельхозназначения, передает корреспондент РИАМО.

Мособлдума внесла изменения в закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Московской области». Он приводится в соответствие с федеральным законодательством.

Продавец по-прежнему в извещении должен указать сведения о собственнике земельного участка или о его представителе. Но сокращаются пункты, которые ему необходимо указать в сведениях о самом участке. Теперь они включают:

место нахождения, площадь земельного участка, его кадастровый номер;

цена, срок, до истечения которого должен быть осуществлен взаимный расчет, сведения об имеющихся обременениях земельного участка.

Председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин отметил, что теперь не нужно указывать сведения о государственной регистрации права собственности на земельный участок, а также категорию земли и вид разрешенного использования.

«Необходимость принятия закона обусловлена тем, что в рамках оказания государственной услуги министерство имущественных отношений Московской области часто сталкивается с неполным заполнением заявителями извещений, что ведет к увеличению числа отказов в приеме документов. Мы же хотим такие случаи минимизировать», — сказал Шапкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.

