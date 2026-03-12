В Подмосковье упростили применение агродронов для АПК

Новые санитарные правила упростили использование беспилотников в сельском хозяйстве, изменения вступили в силу 10 марта 2026 года. В Подмосковье рассчитывают ускорить внедрение агродронов и уже развивают собственные разработки, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Постановление главного государственного санитарного врача РФ сократило минимальное расстояние при авиаобработке от населенных пунктов, источников водоснабжения и животноводческих хозяйств с 2 километров до 700 метров. Это расширяет возможности применения беспилотной авиации в аграрном секторе. При этом обработка запрещена, если на участке или в радиусе 700 метров находятся люди или домашние животные.

Документ также разрешил готовить и загружать рабочие растворы препаратов рядом с обрабатываемыми полями, а не только на удаленных специализированных площадках. Кроме того, беспилотники теперь можно использовать независимо от возможности применения наземной техники, что особенно важно для труднодоступных и сложных по рельефу территорий.

В регионе уже работают компании, создающие агродроны. Предприятие «КБ Русь» разработало дрон R-30 «Аршин» грузоподъемностью до 30 килограммов и радиусом действия до 3 километров для автоматизации авиахимических работ. Совместный проект конструкторского бюро «А. Кеменова», МГТУ имени Н. Э. Баумана и КФХ Кеменова А. А. предусматривает создание беспилотника самолетно-вертолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой, способного находиться в воздухе до 6 часов и перевозить до 50 килограммов груза.

Компания «Дока-Генные Технологии» развивает систему дистанционной диагностики заболеваний растений на основе машинного зрения и нейросетей. Такие решения позволяют проводить точную обработку посадок и оперативно отслеживать состояние сельскохозяйственных культур.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.