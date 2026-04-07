В Подмосковье упростили оформление допсоглашений по субсидиям

В Подмосковье оптимизировали электронную услугу по оформлению дополнительных соглашений к договорам о предоставлении субсидий для предпринимателей. На региональном портале внедрили умный сервис с автозаполнением данных по ранее заключенным соглашениям, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На региональном портале обновили услугу «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства». Теперь при оформлении дополнительных соглашений система автоматически подгружает сведения о ранее заключенных договорах.

«Мы последовательно совершенствуем цифровые сервисы, делая их максимально удобными и понятными. Внедрение умного сервиса в электронную форму услуги по оформлению дополнительных соглашений — еще один шаг к снижению административной нагрузки на предпринимателей. Теперь система автоматически заполняет сведения о ранее заключенных соглашениях, что помогает сократить трудозатраты заявителей, исключить ошибки заявителей и уменьшить количество отказов», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга доступна на регпортале в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Поддержка МСП». Предприниматели могут подать заявку на субсидию, предоставить отчетность или заключить дополнительное соглашение. Для этого необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать цель обращения и категорию заявителя. Результат рассмотрения заявления размещается в личном кабинете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.