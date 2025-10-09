В Подмосковье учредили награды для представителей ответственного бизнеса

В Мособлдуме утвердили постановление, согласно которому предпринимателей, ведущих социально ответственный бизнес, будут награждать благодарственным письмом и почетной грамотой регионального парламента, передает корреспондент РИАМО.

Председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов напомнил, что ранее в регионе был принят закон об ответственном ведении бизнеса. Его цель — подчеркнуть важность того, чтобы предприниматели добровольно занимались общественно значимой деятельностью и вносили вклад в развитие общества.

«Это логичное продолжение нашей работы по созданию благоприятной среды для социально ответственных предпринимателей. Мы также хотим всячески поощрять тех, кто реально вкладывает силы в развитие территорий, поддерживает социальные инициативы, заботится об экологии и сотрудниках», — отметил Ефимов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«Есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.

