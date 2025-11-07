В Подмосковье строят новый сырный завод с объемом инвестиций более 1,5 млрд рублей

В Дмитровском муниципальном округе на территории индустриального агро-парка «Сырная долина» ведется строительство нового производства сыров и сухих молочных продуктов. Инвестиционный проект ООО «Звезда Подмосковья» предусматривает создание современного предприятия мощностью 4,5 тысячи тонн сыра и 14,6 тысячи тонн сухой деминерализованной сыворотки в год. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Общий объем инвестиций в проект составляет 1,53 миллиарда рублей. На площади 2,5 гектара будет создано 135 новых рабочих мест. В настоящее время степень готовности объекта достигает 80%: выполнены проектно-изыскательские работы, осуществляется монтаж технологического оборудования. В агропарке уже успешно работает завод ООО «СЫРОВАР», где расположен самый большой в Московской области роботизированный склад созревания твердых сыров. Предприятие выпускает продукцию под торговыми марками Parmente и Palermo. Общая мощность «Сырной долины» после реализации всех проектов составит более 18 тысяч тонн сыра в год.

В ведомстве отметили, что реализация проекта будет способствовать развитию молочной отрасли региона и увеличению объемов производства качественной молочной продукции. Новое производство укрепит позиции Подмосковья на рынке сыроваренной продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.