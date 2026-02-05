В Подмосковье стартует дополнительный отбор проектов мелиорации с компенсацией затрат

С 9 февраля в Московской области начинается прием заявок на дополнительный отбор проектов мелиорации с возмещением 50% затрат для сельхозпроизводителей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С 9 февраля в Подмосковье стартует дополнительный предварительный отбор проектов мелиорации. Сельскохозяйственные производители региона могут подать заявки на компенсацию 50% расходов по линии Минсельхоза России.

Мелиорация включает мероприятия по улучшению земель для повышения их продуктивности. В Московской области доступны оросительная и осушительная мелиорация, что позволяет стабилизировать урожайность вне зависимости от погодных условий.

В 2025 году по итогам федерального отбора уже были выбраны 30 проектов на площади более 5 тысяч гектаров. Новый этап позволит увеличить число участников и расширить объем мелиорируемых земель.

Для участия необходимо быть зарегистрированным в Московской области и представить проекты по гидромелиорации или культуртехнике с реализацией в 2025–2026 годах. Подробная информация о требованиях и порядке подачи документов размещена на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в разделе «Субсидии».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.