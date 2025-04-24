В Подмосковье стартовало строительство нового производства светозащитных систем

Резидент индустриального парка «iЩелково» — компания «ЛМДЕКОР», специализирующаяся на производстве рулонных штор, расширяет производство за счет строительства нового производственно-складского комплекса площадью около 13 тыс. кв. метров в индустриальном парке. Компания уже получила разрешение на строительство и приступила к работам. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компания «ЛМДЕКОР» приняла решение увеличить объем инвестиций с 500 млн до 800 млн рублей. На территории нового производственного комплекса для жителей Подмосковья планируется создать не менее 150 рабочих мест. Реализовать проект инвестор рассчитывает в течение двух лет. После выхода на полную мощность предприятие сможет выпускать в год более 1,5 млн единиц готовой продукции», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На сегодняшний день предприятие выпускает более 1 000 наименований продукции различных цветов и фактур. Запуск в работу нового производственно-складского комплекса в Подмосковье позволит не только значительно увеличить объем выпускаемой продукции, а также обновить и расширить линейку солнцезащитных систем и элементов декора окон: карнизов и рулонных штор.

«Нарастить производственные мощности мы планируем в первую очередь за счет внедрения инновационных технологий непосредственно в производственный процесс. Это также позволит нам заменить продукцию импортных производителей. На новой производственной площадке в индустриальном парке «iЩелково» мы будем как серийно выпускать продукцию, так и под заказ — по индивидуальным размерам заказчика», — отметил генеральный директор «ЛМДЕКОР» Павел Позняк.

На предприятии планируют установить высокотехнологичное оборудование отечественных производителей. Это позволит внедрить передовые методы организации производства и повысить эффективность работы предприятия.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», – пояснил губернатор.