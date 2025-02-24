В Подмосковье стартовали конкурсы на предоставление субсидий аграриям

В Подмосковье объявили о старте приема заявок по программам софинансирования сельхозтоваропроизводителей из регионального и федерального бюджетов. Так, с 24 февраля открыт ряд программ, отбор по которым пройдут проекты в сфере растениеводства по нескольким направлениям, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Субсидия для аграриев в рамках программы «Поддержка производства картофеля» будет оказана в общей сумме более чем на 105,9 миллионов рублей, а по программе «Поддержка производства овощей открытого грунта» — на 94,1 миллиона рублей. Прием заявок по этим двум программам продлится до 20 марта. Победители будут объявлены до 31 марта 2025 года.

До 5 марта принимаются заявки по программам «Агротехнологические работы на площадях, занятых картофелем» ­– общая сумма поддержки составит 14,8 миллионов рублей и «Агротехнологические работы на площадях с овощами открытого грунта» — 12,9 миллионов рублей. Победители в данных категориях будут объявлены до 13 марта 2025 года.

По программе «Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур», включающей в себя поддержку фермеров на сумму 49,2 миллиона рублей, сельхозтоваропроизводителям необходимо оставить заявку до 26 марта, решение комиссии будет известно до 4 апреля 2025 года.

По всем программам подаваться могут как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. Один заявитель может подать только 1 заявку по каждой из программ. Софинанисирование не требуется, а предельный размер субсидий не установлен. Для того, чтобы подать заявку, необходимо перейти по ссылке интересующей субсидии, закрепленной в посте официального телеграм-канала министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.