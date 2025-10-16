В Подмосковье стартовала вторая фаза строительства крупного упаковочного проекта

На территории городского округа Подольск Московской области все готово к началу строительства еще одного производственно-складского комплекса по изготовлению упаковочных материалов. Инвестор, компания «Полипак», получила все необходимые разрешения для начала строительных работ второй очереди проекта. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Для запуска нового завода по выпуску упаковочной продукции компании „Полипак“ был предоставлен земельный участок по региональной программе поддержки импортозамещения. В ходе работы над проектом инвестор изменил параметры проекта в сторону увеличения. Так, первоначальный объем инвестиций был скорректирован до 850 млн рублей, а количество созданных новых рабочих мест увеличилось до 140. Полная реализация проекта запланирована на 4-й квартал 2030 года», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред также отметила, что вместо одного производственного объекта ООО «Полипак» планирует построить три отдельных корпуса. Первый корпус уже практически построен и будет введен в эксплуатацию до конца 2025 года. Полученное разрешение на строительство второй очереди позволит компании приступить к возведению второго корпуса уже в ближайшее время.

ООО «Полипак» оказывает полный спектр услуг по выпуску пленок и пакетов всевозможных форм и размеров по параметрам заказчика, включая перфорирование и ламинирование всех видов пленок, а также нанесение 10-ти цветной фотопечати на современном широкоформатном оборудовании. Компания осуществляет нанесение кодов Data Matrix для системы маркировки «Честный Знак». Выпускаемая упаковочная продукция предназначена как для промышленных товаров, так и для пищевых продуктов.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.