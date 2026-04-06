В Подмосковье стартовала весенняя неделя без турникетов

Весенний этап Всероссийской акции «Неделя без турникетов» стартовал в Подмосковье в начале апреля. Предприятия региона открыли двери для школьников и студентов, чтобы познакомить их с работой в машиностроении и современными технологиями, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Акция проходит по всей стране по инициативе Союза машиностроителей России. В Московской области ее организует региональное отделение СоюзМаш. Производственные и научные предприятия проводят экскурсии для школьников, студентов колледжей и вузов, рассказывают о востребованных профессиях и возможностях карьерного роста в промышленности.

Экскурсии уже идут в АО «КТРВ», АО «ВПК «НПО машиностроения», АО «ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка», ПАО «РКК «Энергия» им. С. П. Королева», АО «Серпуховский завод «Металлист», ООО «ПГ «Векпром», АО «РПЗ», АО «ЦНИИточмаш», АО «НФМЗ» и на других предприятиях. В течение месяца ведущие компании региона примут сотни молодых людей, многие из которых рассматривают работу в машиностроении.

«Важно, чтобы молодежь могла увидеть современные технологии в действии, познакомиться с перспективами работы в промышленности и осознанно выбрать свой профессиональный путь. Неделя без турникетов дает уникальную возможность прикоснуться к будущему отечественного машиностроения», — подчеркнул Владимир Гутенев.

Первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, глава комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле отметил, что такие встречи помогают школьникам и студентам лучше понять специфику отрасли и спланировать дальнейшее обучение.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.