В Подмосковье стартовала регистрация на онлайн-программу для мам-предпринимателей

В Московской области открылась регистрация на онлайн-трек «ПредприниМама» для женщин, желающих начать собственный бизнес. Программа доступна до 20 февраля и включает обучение от идеи до первых продаж, сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.

В Подмосковье стартовала регистрация на образовательную онлайн-программу «ПредприниМама», предназначенную для мам, которые планируют открыть собственное дело. Подать заявку можно до 20 февраля.

Программа построена поэтапно: участницы проходят модули от поиска бизнес-идеи до масштабирования проекта. В начале курса рассматривается роль материнства как источника предпринимательской мотивации, затем — выбор ниши, проверка гипотез, построение бизнес-модели и определение целевой аудитории. Отдельные блоки посвящены эффективным продажам, финансовому управлению и развитию предпринимательского мышления.

Практическая часть включает обучение запуску и продвижению бизнеса на платформе Авито, а также формирование ключевых бизнес-навыков: самопрезентация, публичные выступления, работа с нейросетями и использование мер государственной поддержки.

После регистрации участницы получают доступ к закрытому чату для обмена опытом и поддержки. Все подробности размещены на сайте предпринимама.рф.

Онлайн-трек «ПредприниМама» впервые был запущен в 2024 году и ориентирован на женщин, которые не могут участвовать в очных программах. Организатором выступает Минэкономразвития России, оператором — Национальное агентство «Мой бизнес». Программа реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.