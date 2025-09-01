В Подмосковье стартовал прием заявок на субсидии для социального бизнеса

1 сентября в Подмосковье стартовал прием заявок на получение субсидии для социальных предприятий. Подать заявку можно до 30 сентября включительно, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Сегодня мы открываем прием заявок на получение поддержки для социальных предприятий. Компенсировать можно до 85% таких затрат, как аренда или ремонт, коммунальные платежи, расходные материалы, оборудование, мебель и другое. Максимальный размер субсидии — 2 млн рублей. Воспользоваться программой поддержки могут субъекты малого и среднего предпринимательства: индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся социальными предприятиями или предоставляющие дополнительное образование, услуги по дневному уходу за детьми и осуществляющие производство изделий народно-художественных промыслов», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Возмещению подлежат затраты, осуществленные не ранее 31 августа 2024 года. Среди требований к получателю субсидии также — регистрация и осуществление деятельности на территории Подмосковья, отсутствие налоговой задолженности более 30 тыс. рублей.

Подробная информация о субсидии доступна на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/business/support-measures/msp/subsidies_social.

Также предпринимателям доступна консультация специалистов Мининвеста по номеру горячей линии 0150. Звонок доступен с мобильного по будням с 9:00 до 18:00.

Поддержка предпринимателей в регионе осуществляется в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.