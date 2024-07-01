В Подмосковье стартовал прием заявок на получение субсидий для предпринимательства

В Московской области стартовал прием заявок на субсидии для малого и среднего предпринимательства. Предприниматели региона в течение месяца могут подать заявку на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития и модернизации производства. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«1 июля в регионе стартовал прием заявок на получение субсидий на покупку и лизинг оборудования для субъектов малого и среднего предпринимательства. Бизнес может компенсировать до 50% затрат, но не более 5 млн рублей. Подать заявку можно до 31 июля», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред напомнила, что воспользоваться поддержкой могут юридические лица и индивидуальные предприниматели Подмосковья. В прошлом году такую субсидию получили более 230 предпринимателей на общую сумму 650 млн рублей.

Узнать подробнее о поддержке и требованиях к заявителю, а также подать заявку на получение субсидии можно на инвестиционном портале Московской области.

Поддержка бизнеса в регионе осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Также предприниматели могут воспользоваться услугами центра «Мой бизнес» Московской области, в том числе получить бесплатную консультацию по получению федеральных и региональных мер поддержки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.