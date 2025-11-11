В Подмосковье стартовал прием заявок на получение субсидии

В Московской области стартовал прием заявок на получение субсидии на приобретение оборудования. Подать заявку можно до 30 ноября включительно, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В рамках данной программы поддержки бизнес может компенсировать до 50% затрат на приобретение оборудования, но не более 20 млн рублей. Важное условие: оборудование должно быть включено в реестр Минпромторга России. Поддержку может получить компания, зарегистрированная как юридическое лицо в Московской области и занимающаяся промышленным производством», — отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Также, по условиям программы, оборудование должно быть новым, дата изготовления не должна превышать 5 лет, а затраты произведены не ранее 1 января 2023 года.

Информация об оборудовании, включенном в реестр Минпромторга РФ доступна здесь.

Ознакомиться с программой поддержки подробнее можно на Инвестиционном портале Московской области, а также по телефону горячей линии 0150. Звонок доступен с мобильного по будням с 9 до 18 часов.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.



«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», – сказал Воробьев.