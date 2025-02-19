В Подмосковье стартовал пилотный проект по отправке контейнерного поезда в Китай

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО) объявил о старте пилотного проекта по отправке экспресс-контейнерного поезда в Китай, город Сиань. Первую отправку планируется осуществить уже в марте. Срок доставки составит до 10 дней, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Для поддержки компаний, зарегистрированных в Московской области, фонд поддержки ВЭД МО готов частично покрыть расходы на доставку грузов по маршруту Селятино — Сиань.

«Поддержка включает в себя содействие в транспортировке продукции, а также сопутствующие услуги, такие как погрузочно-разгрузочные работы, складирование, маркировка и другие. Поддержка предоставляется на условиях софинансирования: до 80% расходов для субъектов МСП, до 50% для крупного бизнеса. Максимальный размер поддержки не превышает 20% от стоимости продукции, которая экспортируется с использованием этой программы», — рассказала зампредседатель правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Кроме того, в г. Сиань есть возможность размещения товарных партий на территории бондовой зоны. Это позволит организациям хранить продукцию в Китае до 3 месяцев без уплаты таможенных пошлин.

Узнать подробнее об условиях оказания меры поддержки и подать заявку можно до 21 февраля на сайте. Количество мест ограничено. По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Анастасии Прибыловой по телефону +7 495 150-39-41 (доб. 06) или по почте: vsv@exportmo.ru.

Узнать больше о мерах поддержки для экспортеров можно на сайте фонда. Услуги фонда поддержки ВЭД МО предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.